Delicato match al Bentegodi dove il Verona ospita la Sampdoria di Ranieri, entrambe alla ricerca dei tre punti.

Sfida delicata al Bentegodi, con due squadre che cercano certezze in vista di questo finale di 2020. La Sampdoria di Ranieri non vince da sette partite tra campionato e Coppa Italia, il che rende ovviamente necessaria un’inversione di tendenza. Di fronte il Verona che arriva dall’importante successo contro la Lazio di Simone Inzaghi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

