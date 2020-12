Sassuolo, Locatelli ammonito contro la Fiorentina: salterà il Milan

Manuel Locatelli ammonito contro la Fiorentina. L’episodio è pesantissimo: il cartellino giallo gli farà saltare la prossima gara di campionato contro il Milan.

Problemi a centrocampo per Roberto De Zerbi. L’allenatore del Sassuolo, impegnato questa sera contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A, guarda già al futuro. La prossima sfida di campionato, in fatti, sarà contro il Milan di Stefano Pioli: una gara complessa da giocare con il coltello tra i denti. Se la sfida contro i toscani è stata, durante tutto il primo tempo di gioco, piuttosto equilibrata, la prossima di Serie A potrebbe riservare qualche intoppo. Soprattutto se il tecnico neroverde è costretto a fare i conti con gli indisponibili. Assente per stop forzato da infortunio soltanto Haraslin, alle prese con la rottura tendine rotuleo sinistro.

Sassuolo, Locatelli salta il Milan

Chi non sarà a disposizione, non per problemi fisici, però, sarà Manuel Locatelli. Il centrocampista dei neroverdi, infatti, si è beccato, al minuto 18, un cartellino giallo pesantissimo durante la sfida contro i viola di Cesare Prandelli. Nella gara dell’Artemio Franchi, infatti, è stato ammonito dal direttore di gara Valeri di Roma. Locatelli era in diffida e, dunque, verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà la sfida da ex contro i rossoneri.

Niente Milan: per la sfida del Mapei Stadium contro Pioli & Co. non potrà essere schierato in campo.