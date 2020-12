Atalanta, Zapata è sparito: la grana Gomez e l’ascesa di Pessina

Piccoli punti interrogativi per Gasperini in vista della seconda parte di stagione. Zapata a intermittenza, quale futuro per Gomez? Intanto Pessina continua a convincere

Un’Atalanta straripante anche contro la Juventus. La sfida dell’Allianz Stadium ha messo in evidenza una condizione straripante da parte degli uomini di Gasperini, a prescindere da qualche punto interrogativo di troppo in vista dei prossimi mesi. La sensazione è che Zapata abbia smarrito il suo feeling con il gol e il suo ruggito da leader incontrastato dell’attacco nerazzurro, aspetto che potrebbe penalizzarlo in vista dei prossimi mesi.

Gasperini, dal canto suo, ha ribadito e ribadirà la fiducia incondizionata sull’attaccante colombiano, il quale potrebbe ritrovare lo smalto dei tempi migliori in vista del 2021.

Atalanta, a caccia del miglior Zapata: Gomez può restare

Come accennato, Gasperini aspetterà il miglior Zapata già in vista delle prossime giornate di campionato. Massima attenzione anche al possibile retroscena di mercato riguardante il Papu Gomez. Il fantasista argentino potrebbe restare in nerazzurro fino al termine della stagione per poi valutare con calma il suo futuro. Rapporti complicati tra il Papu e Gasperini, ma non totalmente compromessi.

Infine occhio alla alla variante Pessina nel ruolo di trequartista. L’ex Verona continua a convincere e Gasperini sarebbe pronto a consegnargli le chiavi della regia avanzata dell’attacco nerazzurro. Un’ascesa improvvisa e letale: Pessina “scanserà” definitivamente il Papu Gomez?