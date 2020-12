Fiorentina, svolta Vlahovic: conferma e chiavi dell’attacco

Dusan Vlahovic è pronto per caricarsi sulle spalle l’attacco della Fiorentina in vista della seconda parte di stagione. Prandelli ha ribadito la sua stima e fiducia nei confronti del giovane attaccante

Un gol su calcio di rigore dopo cinque giornate di digiuno. Dusan Vlahovic è tornato a far sorridere i tifosi della Fiorentina. Lo stesso diretto interessato, al termine della partita, ha colto l’occasione per ringraziare il suo allenatore per la fiducia concessagli nonostante un score non di certo entusiasmante.

Fiducia e stima da parte di Prandelli, aspetti che potrebbero sovvertire il futuro del giovane attaccante e quello del calciomercato della Fiorentina. Di fatto la dirigenza viola difficilmente si priverà del suo centravanti nell’imminente finestre di mercato invernale.

Calciomercato Fiorentina, Vlahovic resta: Cutrone sul mercato?

Come accennato, la Fiorentina non cederà Vlahovic neanche con la formula del prestito secco. L’attaccante serbo rappresenterà il presente e il futuro dell’attacco viola, forte della fiducia mostratagli da Prandelli nel corso delle ultime giornate.

Chi lascerà Firenze a gennaio? Occhio alla posizione di Cutrone, fuori dai piani di Prandelli e utilizzato con il contagocce. Non è escluso che l’ex Milan possa essere ceduto. Sulle tracce del centravanti viola ci sarebbe diversi club di Serie A e anche qualcuno di Liga e Premier League. Da valutare anche il futuro di Kouamè, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, resterà a Firenze almeno fino al prossimo giugno.