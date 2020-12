Lazio, Lotito contro Inzaghi: aria di addio, la ricostruzione

Il presidente della Lazio Claudio Lotito prepara una rivoluzione: il suo rapporto con il tecnico Simone Inzaghi è ai minimi storici

Aria di divorzio in casa Lazio, dove il rapporto tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi è arrivato ai minimi termini. La rivelazione è de “Il Messaggero”. Il quotidiano romano ha sottolineato come il pareggio di martedì contro il Benevento abbia accentuato la crisi tra il presidente e l’allenatore biancoceleste.

Non è servita neppure la qualificazione agli ottavi di Champions per stemperare il clima. Anzi, semmai, il passaggio alla fase finale della massima competizione europea per club ha accentuato il malessere.

Inzaghi infatti si sarebbe aspettato una telefona per prolungare il contratto, in scadenza a fine stagione. In realtà per questa ragione il suo telefono non ha mai squillato e dunque tra il tecnico piacentino e la Lazio potrebbe essere già scattata la lunga ora dell’addio. Questo anche perché Lotito già da qualche mese valuta una rivoluzione.

Lazio, Lotito prepara la rivoluzione: i motivi del gelo con Inzaghi

Il presidente laziale medita di avviare un nuovo programma dalla fine della scorsa stagione quando i biancocelesti si sono sgonfiati dopo il lockdown. Prima di esso, i biancocelesti erano in lizza per vincere lo scudetto. Da giugno in poi però nell’anomala coda estiva del campionato, la squadra di Simone Inzaghi è scivolata al quarto posto. Una posizione comunque privilegiata che ha consentito alla Lazio di tornare in Champions a distanza di 13 anni.

Quest’anno, poi, si è verificato il “caso Luis Alberto”. Lo spagnolo su Twitch si è lasciato scappare una frase avvelenata sulla scelta di Lotito di acquistare un aereo per la Lazio. Il presidente è andato su tutte le furie, ancor di più in seguito al modo in cui è stato gestito il caso dal suo allenatore.

Luis Alberto dopo le esternazioni, alla ripresa del campionato, ha giocato regolarmente contro il Crotone e negli ultimi minuti della sfida, in seguito all’uscita di Parolo, ha indossato pure la fascia di capitano. Ora resta da capire dove porterà la guerra fredda tra Lotito e Inzaghi e se questa può pregiudicare pure la Lazio.