Torino, Singo subito espulso, senza record: ecco il rosso più veloce della A

Il giovane del Torino, Singo, espulso dopo 14 minuti dopo due gialli: Migliaccio, però, ha il record per il rosso più veloce della Serie A

Un’espulsione che, francamente, non ci sta. Il rosso a Singo, come vi abbiamo spiegato qui, è un brutto errore dell’arbitro Abisso, che certifica ulteriormente, come la classe arbitrale italiana stia vivendo una fase difficilissima.

Dopo gli errori molto pesanti visti in Juventus-Atalanta commessi da Doveri e quelli, forse, ancor peggiori di Massa in Inter-Napoli, Abisso fa tris in Roma-Torino, condizionando la partita con un rosso che arriva dopo una doppia ammonizione che giunge prestissimo, dopo appena 14 minuti e che condiziona, pesantemente, la gara. Un Toro già ridotto male da infortuni ed improvvide rivoluzioni volute dal suo tecnico, Marco Giampaolo, si ritrova, dopo pochi giri di lancette, anche a dover affrontare l’inferiorità numerica. Il risultato è un facile 2-0 nel primo tempo per i giallorossi.

Migliaccio recordman per l’espulsione più veloce

Ma, Singo non avrà certamente il record dell’espulsione più veloce della storia della Serie A. L’espulsione più rapida dell’ultimo decennio nel nostro campionato appartiene a Giulio Migliaccio durante Atalanta-Palermo del 6 dicembre 2015: 32 secondi, qualcosa di incredibile.

Al secondo posto c’è Mattia De Sciglio con i suoi 43 secondi, cacciato via in un Milan-Napoli per aver steso in piena area Marek Hamsik.