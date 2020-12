Joseph Ilicic prende posizione su caso Gomez che sta scuotendo l’Atalanta: la foto dello sloveno è un chiaro messaggio

La favola Atalanta spezzata dal caso Gomez: la rottura tra il Papu e Gasperini è una tegola importante per il mondo nerazzurro. L’argentino è ormai destinato all’addio, probabilmente già nel mercato di gennaio, e i bergamaschi si interrogano su come sostituirlo. Un problema però che non tocca soltanto il numero 10: c’è anche Joseph Ilicic ‘toccato’ dalla vicenda.

Si è parlato di una scelta dello sloveno di porsi in difesa del compagno di squadra e ‘contro’ l’allenatore, una indiscrezione smentita da Gasperini che ha spiegato come “Ilicic si sia trovato coinvolto ingiustamente”. In realtà sui social i messaggi di sostegno da parte dell’ex Palermo a Gomez non sono mancati e l’ultimo è arrivato proprio oggi.

Atalanta, i cuori di Ilicic a Gomez: il messaggio social dello sloveno

In una storia Instagram Joseph Ilicic ha condiviso una foto di due bambini abbracciati: entrambi indossano la maglia dell’Atalanta, una quella dello sloveno, l’altra quella di Gomez. Ad accompagnare l’immagine due cuori rossi. La stessa foto era stata postata dall’argentino e rappresenta una campagna di promozione di We Africa to read hearth, un’associazione che compie missioni umanitarie in Africa.

Un messaggio che, ricondiviso da Ilicic, assume un significato che va al di là dell’ambito umanitario e tocca anche quello sportivo. Ovviamente una eventuale ‘alleanza’ Gomez-Ilicic non farà piacere a Gasperini e potrebbe aprire scenari facili da immaginare con un possibile addio, magari non a gennaio, anche dello sloveno. Per il momento restano le immagini: i due cuori e l’abbraccio che non lascia tranquillo Gasperini.