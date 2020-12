Inter-Spezia, sorride Conte: Brozovic e Vidal recuperati

Buone notizie dall’infermeria nerazzurra. Vidal e Brozovic saranno a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di campionato contro lo Spezia.

Vidal e Brozovic tornano a disposizione di Conte dopo i recenti problemi fisici. Il tecnico nerazzurro potrà contare sulla dinamicità, temperamento ed esperienza dei due centrocampisti, ma valuterà se schierarli contemporaneamente dal 1′. Conte valuterà il da farsi dopo gli ultimi allenamenti e dopo la rifinitura finale.

La sensazione è che Brozovic partirà dal 1′, mentre Vidal, reduce da un problema muscolare leggermente più complesso, si accomoderà in panchina con possibile ingresso in campo nel corso della ripresa. Niente da fare per Sanchez: l’attaccante cileno sarà costretto ad alzare bandiera bianca in vista della 13^ giornata.

Inter-Spezia, la probabile formazione dei nerazzurri

Come accennato, Conte sarà costretto ad affidarsi tassativamente alla coppia offensiva composta da Lukaku-Lautaro Martinez. Semaforo rosso per Sanchez. Totalmente recuperato anche Hakimi, il quale agirà sulla fascia destra. Il terzino marocchino, di fatto, resta in netto vantaggio su Darmian per una maglia da titolare.

Inter, la probabile formazione contro lo Spezia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte