Doccia gelata Milan: nuovo infortunio per Ibrahimovic: soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Out almeno 10 giorni

Arrivano brutte notizie per Stefano Pioli e per il Milan: c’è un nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic, quando sembrava che il rientro dello svedese, leader tecnico e morale del gruppo, potesse essere alle spalle. Alla fine dell’ allenamento svoltosi nel centro tecnico rossonero, si apprende da fonti del club, Ibrahimovic ha avvertito dolore al polpaccio sinistro.

Si è svolta subito una risonanza che ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni: quindi, il 2020 di Ibrahimovic è già finito.

Pioli studia già le contromesse

Dopo aver affrontato senza Ibra e senza vittorie le gare contro Parma e Genoa, Pioli si ritrova ad affrontare la situazione che vedrà il Milan scendere in campo contro Sassuolo e Lazio tra domenica e mercoledì.

Se per fine anno gli esami strumentali daranno esito positivo, allora il rientro di Ibra ci sarà nei primi giorni del 2021, in coincidenza dei match contro Benevento (il giorno 3) e Juve (il giorno 6).

Rebic, nel frattempo, torna a scaldarsi per il ruolo di prima punta, mentre potrebbe esser ridisegnato il terzetto alle sue spalle.