Gomez non dovrebbe essere convocato da Gasperini per la Roma, l’Atalanta non sembra più l’isola felice di qualche mese fa. Il tecnico, però, non parla esplicitamente del ‘Papu’ in conferenza

L’assenza contro la Juventus ha fatto rumore, ma se Gomez dovesse mancare dall’elenco dei convocati di Gasperini per Atalanta–Roma, la frattura diventerebbe insanabili. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il tecnico bergamasco sembra orientato a lasciare il ‘Papu’ a casa, al massimo in tribuna.

Quanto accaduto in Champions nella gara Atalanta-Midtjylland è una ferita aperta che, con il tempo, si è aggravata sempre di più. All’epoca si parlò di una lite tra tecnico e giocatore che si rifiutò di seguire le direttive del Gasp di cambiare posizione in campo e venne sostituito all’intervallo con Ilicic.

Gasperini elude le domande su Gomez in conferenza, ma l’argentino non dovrebbe essere convocato

Una frattura che avrebbe, in realtà, radici ben più profondo, con l’ultima lite solo come goccia per far traboccare il vaso. Da allora, Gasperini ha utilizzato Gomez con il contagocce, come contro la Juventus quando è entrato solo nella ripresa. Il rendimento dell’Atalanta ne ha risentito, anche se i bergamaschi si sono qualificati agli ottavi di Champions.

Nella conferenza prima della gara con la Roma, Gasperini ha parlato solo della gara, dribblando tutte le domande su Gomez. Il tecnico bergamasco, però, si è lasciato andare a un laconico: “Non ho intenzione di chiedere alla società, vedremo a gennaio di avere gente contenta di stare qua”. Ogni riferimento non sembra puramente casuale. L’ultimo atto potrebbe essere, a questo punto, la mancata convocazione dell’argentino contro i capitolini.