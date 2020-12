Con gli infortuni di Bennacer e Ibrahimovic, al Milan non serve più solo un difensore nel prossimo calciomercato. Tante le opportunità in arrivo da Lille, squadra costretta a cedere

Fino a qualche settimana fa si parlava di un calciomercato invernale volto alla ricerca di un difensore, per il Milan. Gli infortuni di Kjaer e Gabbia hanno reso ancora più impellente questa esigenza, ma c’è dell’altro. Con Bennacer ancora ai box e il nuovo stop di Ibrahimovic, Maldini e Massara potrebbero fare qualcosa anche a centrocampo e in attacco.

In casa rossonera (Galliani insegna e l’ex terzino e capitano sembra stia seguendo le sue orme), le opportunità del mercato sono sempre state colte al volo. In questo momento, la situazione più interessante sembrerebbe riguardare il Lille. La squadra francese, come riporta calciomercato.com, risorta dalle ceneri grazie a una nuova proprietà, affrontata in Europa League dal Milan, ha bisogno di cedere qualche pezzo pregiato per far quadrare i conti.

Tra infortuni e opportunità di calciomercato: il Milan pronto a coglierle anche a centrocampo

Boubakary Soumaré, centrocampista classe ’99 in scadenza di contratto nel 2022, era già stato cercato dal Milan in estate e potrebbe arrivare in rossonero con una formula simile a quella usata per Tonali: prestito con obbligo di riscatto. Il vero colpo, in mezzo al campo, potrebbe però essere un vecchio pallino rossonero, ossia il 23enne Renato Sanches. In passato non se ne fece nulla, ma adesso ci sono i presupposti per portarlo in Italia, anche grazie alla mediazione del procuratore Jorge Mendez.

Lasciando la Francia e spostandoci in Inghilterra, il Milan potrebbe andare anche su André Zambo Anguissa per rinforzare la mediana. Classe ’95 del Fulham, potrebbe prendere il posto di Krunic che non convince pienamente mister Pioli in mezzo al campo. Alla fine, comunque, potrebbe anche spuntarla un giovane, magari italiano, per non mettere pressione a Tonali e dare una buona alternativa.