Paulo Dybala si ferma ancora, contro il Parma non ci sarà: per la Joya si tratta dell’ennesimo infortunio del suo tormentato 2020

La maledizione è cominciata simbolicamente a luglio dopo il 17esimo gol della sua prima e unica stagione con Sarri. Paulo Dybala segna col Torino nel derby e da allora ha rimediato una serie di problemi fisici che hanno frenato il suo percorso in bianconero. L’ultimo ieri, affaticamento alla gamba destra, dunque nessuna chance di giocare contro il Parma e nuova emergenza in attacco per l’allenatore della Juve, Andrea Pirlo. La coppia di centravanti sarà composta da Morata e Ronaldo. L’argentino resterà a guardare, ancora una volta.

Dybala, tutti gli infortuni degli ultimi sei mesi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha elencato tutti i problemi fisici di Dybala da quel momento in poi. Il 4 luglio l’argentino ha rimediato il Covid ed è rimasto fermo per diverse settimane, quando è tornato la forma non è era brillante e l’argentino ha fatto fatica ad incidere. Prima del Lione, poi, ha avvertito un problema muscolare alla coscia sinistra.

A novembre, convocato dalla Nazionale, rimedia una infezione alle vie urinarie. Così salta la convocazione. Ora questo nuovo problema che va a sommarsi a una condizione psicofisica non ottimale con il rinnovo di contratto in stand-by, argomento che ha condizionato le sue ultime prestazioni in bianconero. Si spiegano così i suoi due gol in stagione, pochi per uno capace di arrivare sempre in doppia cifra.