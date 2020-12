Vittoria netta della Juventus contro il Parma. Un secco 4-0 figlio della rete di Kulusevski, della doppietta di Cristiano Ronaldo e del gol di Morata.

La Juventus vince e convince. I bianconeri asfaltano il Parma con un sonoro 0-4 allo stadio Tardini. Nulla da fare per gli emiliani che restano fermi a quota 12 punti in classifica generale. La Juventus, in attesa delle gare di domani, sale al terzo posto in classifica, agganciando l’Inter a quota 27. La compagine di Andrea Pirlo non subisce gol neanche questa volta, confermando la migliore difesa del campionato in corso.

Juventus – Parma: nessuno ferma CR7

Ai bianconeri sono bastati poco più di venti minuti per passare in vantaggio: Dejan Kulusevski, al 23′ ha calciato di prima intenzione battendo l’incolpevole Sepe. Tre minuti dopo Cristiano Ronaldo, con un sontuoso colpo di testa, raddoppia e porta i suoi sullo 0-2 che spezza le gambe al Parma, quasi mai pervenuto dalle parti di Buffon. La squadra di Liverani non riesce a far male alla linea difensiva bianconera. Così, ad approfittarne è la Juve: nella ripresa Ronaldo firma la doppietta e mette il sigillo alla gara. Sul finale di match, a cinque minuti dal fischio finale del direttore di gara Calvarese, Morata sfrutta un assist di Bernardeschi e chiude il match sul definitivo 0-4.

Può esultare Andrea Pirlo. Terza vittoria lontano dalle mura amiche dell’Allianz Stadium dopo quelle con Spezia e Genoa. Vittoria nettissima dei bianconeri, ancora favoriti per la vittoria finale del campionato. Parma ancora in difficoltà: notte fonda per Liverani.