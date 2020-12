Alle 20.45 l’ultimo anticipo del sabato di Serie A, allo stadio Tardini si trovano di fronte Parma e Juventus.

Il Parma di Liverani arriva da quattro risultati utili consecutivi, di cui gli ultimi tre sono pareggi. Cosi per la Juventus la trasferta del Tardini rappresenta un impegno ostico, soprattutto in questa fase della stagione dove la squadra di Pirlo è ancora alla ricerca di certezze. Assenza importanti tra i bianconeri, come quelle di Dybala ed Arthur. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

