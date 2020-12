Genoa, sconfitta fatale per Maran: Preziosi pronto al cambio

La sconfitta patita dal Genoa contro il Benevento potrebbe essere l’ultima goccia per il cambio di allenatore, in serata la decisione.

L’ultima sconfitta contro il Benevento potrebbe essere fatale per Rolando Maran. Situazioni difficile per il Grifone, che al momento occupa il penultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Crotone.

Ecco perchè il presidente Enrico Preziosi sembra davvero pronto al cambio, senza aspettare la partita di mercoledì. Terminate, dunque, le chances per Maran che nelle prossime ore potrebbe vedersi ratificato l’esonero dalla panchina rossoblu.

Genoa, Preziosi ha già pronta l’alternativa

Cosi il Genoa è pronto a cambiare allenatore, ed anche per il sostituto di Rolando Maran ci sarebbero le prime novità. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, già in serata potrebbe arrivare la decisione della dirigenza ligure.

Il nome identificato per prendere il posto di Maran è quello di Davide Ballardini, con il quale già l’anno scorso si era cercato un accordo. Insomma, il cambio di rotta sembra imminente, soprattutto per dare una svolta alla stagione rossoblu.