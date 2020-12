Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Genoa: come cambia la squadra rossoblù e su quali calciatori puntare al fantacalcio

Il ritorno di Davide Ballardini al Genoa: il club rossoblù ha cambiato la guida tecnica e domani inizierà il nuovo corso. Un avvicendamento che, come al solito, interesserà anche i fantallenatori: come cambierà il Genoa con Ballardini? Quali sono i calciatori su cui puntare?

Si parte da un possibile cambio modulo con il ritorno alla difesa a tre dove dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Domenico Criscito. L’esperto difensore è candidato ad essere uno dei perni del nuovo corso e potrà essere impiegato anche sull’out mancino nel 3-5-2. Proprio Criscito è uno de calciatori che potrebbe rilanciarsi con Ballardini in panchina e, un aspetto da non trascurare in ottica fantacalcio, è anche il rigorista della squadra.

Genoa, con Ballardini Scamacca bomber: le novità per il fantacalcio

Altro nome da tenere in considerazione, anche se attualmente fermo, è quello di Pellegrini. Nel gioco di Ballardini le sue qualità potrebbero essere esaltate e magari portare in dote anche qualche bonus. Quelli che dovrebbe assicurare anche Gianluca Scamacca: il 21enne è candidato ad essere la punta titolare del Genoa e potrebbe garantire una buona quantità di gol.

Al suo fianco ballottaggio tra Pandev e Pjaca, due calciatori però troppo discontinui per essere scommesse su cui puntare. Destinato alla panchina, invece, Shomurodov che dovrà sudare per togliere la maglia da titolare a Scamacca o dimostrare di poter essere il suo partner in attacco. Infine, attenzione a Rovella: il 19enne potrebbe sfruttare il cambio di allenatore per continuare a crescere ed impressionare.