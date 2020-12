La Juventus perde contro la Fiorentina. Risultato tondo dei viola che vincono 3-0. Giovanni Capuano, giornalista, ha attaccato l’arbitro La Penna.

Fa già discutere la sconfitta della Juventus avvenuta per mano della Fiorentina di Cesare Prandelli. I viola vincono grazie alle reti di Vlahovic e Caceres ed all’autogol di Alex Sandro. I bianconeri, costretti all’inferiorità numerica per oltre settanta minuti di gioco, hanno fatto fatica. Juan Cuadrado è stato espulso per una brutta entrata ai danni di Gaetano Castrovilli.

Juventus – Fiorentina, Capuano critica l’arbitro La Penna

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, molto attivo sui social network, ha aspramente criticato l’operato dell’arbitro La Penna. Il direttore di gara, a suo dire, avrebbe preso decisioni controverse ai danni della squadra di Andrea Pirlo. Un tweet più che polemico nei confronti del direttore di gara, reo di aver giudicato male l’episodio da espulsione di Cuadrado e di non aver assegnato un paio di rigori alla squadra di casa. Questo il testo del suo tweet: “La Penna in serata disastrosa. Considerato che si era perso il rosso di Cuadrado, ne ha risparmiato uno a Valero e mancano un paio di rigori alla Juve…”.

Insomma, di certo non positiva la valutazione, per il giornalista, al direttore di gara.