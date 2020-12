La reazione della Juventus al ricorso che fa felice il Napoli

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli e ha deciso che la gara contro la Juventus bisognerà giocarla. Come ha reagito il mondo bianconero?

Una sentenza a suo modo storico che pochi si sarebbero aspettati. Il Collegio di Garanzia del Coni, il terzo e ultimo grado di giustizia sportiva, ha accolto il ricorso del Napoli. La partita contro la Juventus, quella dello scorso 4 ottobre, si dovrà regolarmente giocare. Annullato il 3-0 a tavolino per la Juve e cancellato anche il punto di penalizzazione a favore degli azzurri per non essersi presentati a Torino, bloccati dall’Asl, per la doppia positività al Covid-19 di Elmas e Zielinski.

Juve-Napoli, la reazione dei bianconeri

Se da Napoli fanno festa, se De Laurentiis esulta sui social, se i tifosi commentano felici l’esito del verdetto, da Torino la prima reazione alla decisione del Coni è la seguente: indifferenza. L’edizione online del Corriere dello Sport, infatti, fa sapere che la Juventus, essendo sempre stata estranea alla vicenda, non ha avuto particolari reazioni nel pomeriggio. La Juve si presentò a Torino, si riscaldò, annunciò la formazione ufficiale e, da regolamento, scese in campo. In sede legale, non ha mai avuto parti dirette. Da spettatrice ha atteso l’esito del verdetto.

Indifferenza per la Juve, dunque. I bianconeri si preparano a sfidare il Napoli consapevoli che farlo ora, rispetto a due mesi fa, potrebbe anche essere un vantaggio. La squadra di Pirlo viaggia spedita, almeno nei risultati, e sta lentamente costruendo un’identità. Il Napoli, invece, non vive un bel momento. La squadra azzurra è reduce da due ko consecutivi fuori casa. Ma la partita più importante in trasferta deve ancora giocarla.