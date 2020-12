Dalla Spagna: il centrocampista croato Luka Modric ha rinnovato per un altro anno con il Real Madrid, il Milan dovrà cambiare obiettivo

Il Milan dovrà rinunciare probabilmente al centrocampista del Real Madrid Luka Modric. Il grande sogno di mercato dei rossoneri sembra destinato a rimanere tale.

Il centrocampista croato è apparso in grande spolvero nell’ultimo periodo, coinciso anche con l’ascesa della squadra di Zinedine Zidane. Una coincidenza forse non del tutto casuale considerata l’importanza ricoperta da Modrid nel gioco del Real.

Il centrocampista domenica sera ha segnato contro l’Eibar il gol dell’immediato raddoppio del Real Madrid, che si è poi imposto contro la formazione basca di Mendilibar per 3-1.

Nell’ultimo periodo, Modric è tornato a dare un saggio completo del suo repertorio, risultando spesso il migliore in campo dei blancos che complici gli ultimi risultati hanno dimenticato le perplessità di inizio stagione. Ecco perché il rinnovo del suo contratto è diventato un argomento centrale nelle discussioni calcistiche spagnole.

Milan, Modric-Real Madrid fino al 2022: cambiano gli obiettivi

Ad annunciare l’indiscrezione sul futuro di Luka Modric è stato Eduardo Inda, direttore di OKDIARIO. Il giornalista, ospite del programma tv “El Chiringuito de Jugones”, ha detto “che le parti sono già d’accordo per continuare insieme per un altro anno”. Parole che dovessero trovare riscontri nei prossimi giorni renderebbero impossibile l’assalto dei rossoneri al centrocampista croato.

Il Milan sarà quindi costretto a cambiare strategie per rinforzare la linea mediana. Stefano Pioli cerca pedine a centrocampo, reparto più a corto di uomini e che in vista della sfida delicata con la Lazio sarà in piena d’urgenza a causa dei passaggi al box infermeria di Tonali e Bennacer e della squalifica di Kessie.

Il colpo di mercato però non sarà Modric. Maldini e Massara dovranno indirizzare le antenne verso altri obiettivi, dimenticando con molta probabilità il nome del centrocampista del Real una volta per tutte.