Il calciomercato del Milan di gennaio potrebbe partire con la caccia a un vice Ibrahimovic. Sarà assalto a un nuovo centravanti esperto e dall’ottimo fiuto del gol.

Come si svilupperà l’imminente calciomercato del Milan in vista di gennaio? Come rivelato da diverse settimane, i rossoneri proveranno l’assalto a un nuovo centravanti per rimediare all’assenza di Ibrahimovic, attualmente fermo ai box per infortunio.

Il Milan piomberà su un profilo esperto, affidabile sia dal punto di vista fisico, sia da quello realizzativo. Ipotesi Llorente sempre viva, anche se, l’attuale attaccante del Napoli, potrebbe scivolare in fondo alle gerarchie dei piani rossoneri in favore di Milik.

Calciomercato Milan, Milik o Pellè: la svolta di gennaio

Non solo Llorente, il club rossonero sonderà con forte insistenza anche la pista Milik. L’attaccante polacco, separato in casa con il Napoli, potrebbe finire sul mercato già in vista dell’imminente sessione di gennaio. 18-20 milioni le richieste partenopee, 12-15 milioni la possibile offerta rossonera. Sul polacco resta forte anche l’interesse di Juventus e Inter.

Massima attenzione anche alla situazione Pellè. L’ex attaccante della Nazionale potrebbe far ritorno in Italia dopo una parentesi in Cina. Il Milan osserva interessato ma, ora come ora, il centravanti classe 1985 non sembrerebbe essere in cima alla lista della dirigenza rossonera.