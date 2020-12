La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale sulla data di Juventus-Napoli dopo la sentenza del Coni di ieri

Ora c’è anche l’ufficialità della Lega Serie A: Juventus-Napoli si giocherà. In un comunicato diramato poco fa si legge che “preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport” la partita in programma precedentemente il 4 ottobre 2020 è “rinviata a data da destinarsi”.

Decisione quindi ancora da prendere e non sarà per nulla facile riuscire a stabilire in poco tempo la data del match valido per la settima giornata di andata di Serie A. In un calendario fitto con azzurri e bianconeri impegnati ancora in Europa e che a gennaio inizieranno anche il cammino in coppa Italia, la scelta del giorno della partita è un rebus complicato da sciogliere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Napoli, enigma data: quando si giocherà

La data di Juventus-Napoli rappresenta un grattacapo per la Lega: per disputarla il prima possibile si dovrebbero spostare i match degli ottavi di coppa Italia di bianconeri e azzurri. Entrambi sono i calendario il 13 gennaio, proprio il giorno in cui le squadre di Pirlo e Gattuso potrebbero scendere in campo per contendersi i tre punti.

LEGGI ANCHE >>> La furia di Ronaldo sulla Juventus: “Non è accettabile”

Questo per significherebbe trovare un’altra data utile per le gare di coppa: il 20 è già occupata dalla Supercoppa (sempre Juve contro Napoli), mentre una settimana dopo dovrebbero esserci i quarti di coppa Italia e dopo altri sette giorni la semifinale di andata.