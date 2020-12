Mandzukic, niente Milan: svolta clamorosa per l’attaccante croato

Mario Mandzukic è pronto a tornare in campo, ma non con la maglia del Milan: svolta clamorosa per il futuro del croato.

Il futuro di Mario Mandzukic, dopo mesi di calvario e attesa, sembra essere pronto a trovare una svolta definitiva. E’ stato forte il chiacchiericcio attorno all’attaccante croato, di fatto fermo da mesi.

Dopo la fine dell’avventura con l’El-Duhail FC della Qatar Start League, l’ex Juve è riuscito a ripatire subito. Cosi sono tante le indiscrezioni emerse su quello che poteva essere il suo destino, tra speculazioni e voci di mercato.

Anche l’Italia è tornata nuovamente nell’orbita dell’attaccante, con il Milan che sembrava una delle papabili a mettere le mani in maniera concreta sul giocatore. L’indiscrezione sembrava potesse diventare notizia reale, ma nelle ultime ore ci sono stati risvolti importanti.

Mandzukic, niente Milan: torna in Croazia

Cosi proprio quella del Milan sembra una soluzione ormai scartata, cosi come quella del Porto, con il club portoghese che ha rappresentato un’altra alternativa concreta per il futuro del croato.

Niente di tutto questo, perchè proprio da “casa sua” arrivano notizie ben diverse sul futuro di Mandzukic: come riportato dal portale tPortal, infatti, l’ex attaccante del Bayern Monaco sarebbe pronto a tornare proprio in Croazia.

Mario, infatti, starebbe per firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Osijek, squadra allenata da Nenad Bjelica. Un trasferimento importante, che rappresenterebbe un evento considerevole all’interno del panorama del calcio croato.

Dalla Croazia le voci sono insistenti, e tutto sembrerebbe andare in direzione di un approdo di Mandzukic già nei prossimi giorni. Niente Milan, niente Porto e a quanto pare sarebbe scartata qualsiasi ipotesi di un campionato tra i top 5. Mandzukic sta per tornare a casa.