Guai per Gennaro Gattuso. Diego Demme ha accusato un problema fisico al minuto 28 durante il match contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona.

Gennaro Gattuso costretto al cambio forzato poco prima della mezz’ora di gioco allo stadio Diego Armando Maradona. Nella sfida contro il Torino di Marco Giampaolo, il centrocampista della SSC Napoli Diego Demme ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di continuare a restare in campo.

Napoli, infortunio Demme

Diego Demme ha stretto i denti ma non ce l’ha fatta. Sotto consiglio dello staff medico del club partenopeo, il centrocampista ha preferito non rischiare ed abbandonare il campo, lasciando il posto in campo ad Eljif Elmas. Il macedone l’ha sostituito prontamente nello scacchiere azzurro. Sembrerebbe essere nulla di grave, solo una botta alla schiena rimediata dopo uno scontro di gioco con Andrea Belotti. L’attaccante dei granata ha sferrato, in maniera involontaria, un colpo al centrocampista tedesco, costretto al forfait. Gennaro Gattuso è stato costretto, di conseguenza, a cambiare l’assetto tattico della squadra in campo. Una sostituzione che lo costringe a modificare i piani a gara in corso.

