Vittoria corsara dell’Inter che si impone per 2-1 contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Conte conquista i tre punti ed il primato momentaneo in classifica.

L’Inter di Antonio Conte soffre, ma conquista i tre punti contro l’Hellas Verona. I nerazzurri battono il Verona di Ivan Juric, capace di pareggiare i conti a venti minuti dal termine. In attesa dei risultati di questa sera, Conte si posiziona, momentaneamente, al primo posto in classifica generale, a + 2 punti sul Milan, impegnato contro la Lazio a San Siro.

Verona – Inter, Lautaro e Skriniar salvano Conte

Dopo un primo tempo intenso, ma con poche occasioni, l’Inter mette il piede sull’acceleratore poco prima dell’ora di gioco. E’ Lautaro Martinez a gonfiare la rete. Alla prima occasione del secondo tempo arriva il gol del vantaggio dell’Inter. Traversone dalla corsia di destra da parte di Hakimi, girata vincente al volo con il destro di Lautaro Martinez che anticipa Lovato. Pallone che tocca il palo per poi insaccarsi alle spalle di Silvestri. La risposta dei padroni di casa arriva poco dopo, al minuto 63. A rimettere la gara in parità ci pensa Ilic. Complice un po’ di fortuna ed un errore di Handanovic, il centrocampista serbo non sbaglia il tap-in ad un passo dalla porta. Gara in parità per pochi minuti, però. Perché soli sei minuti dopo l’Inter rimette la testa in avanti. Cross al centro di Brozovic al 69′, Skriniar, di testa, manda il pallone in rete e riporta in vantaggio i suoi.

Nei minuti finali, i nerazzurri gestiscono il risultato, non senza preoccupazioni. Dopo 90 minuti di gioco, ad esultare è Antonio Conte.