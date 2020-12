Il Napoli non riesce a vincere. La squadra di Gennaro Gattuso è in fase calante visti gli ultimi risultati conseguiti in campionato. Sui social spunta il nome di Maurizio Sarri.

Il Napoli di Gennaro Gattuso non riesce più a vincere. Gli azzurri hanno, chiaramente, un problema. Soprattutto in fase offensiva. Il club partenopeo deve fare i conti con numerose assenze in attacco dovute a diversi infortuni: su tutti quello di Victor Osimhen e Dries Mertens.

Prossimo allenatore Napoli: i tifosi invocano Sarri

Dopo l’1-1 contro il Torino di Marco Giampaolo, i tifosi si sono riversati sui social network per sfogare tutta la rabbia dopo un pareggio giunto solo in extremis ed una prestazione di certo non convincente. Quattro sconfitte su tredici partite sono davvero troppe per un ambiente ed una tifoseria che punta ai vertici della classifica generale. Non a caso, su Twitter, numerosi utenti partenopei hanno chiesto a gran voce l’esonero di Gennaro Gattuso, lanciando anche l’hashtag #GattusoOut. Un malcontento che ha fatto ritornare in vita il fantasma di Maurizio Sarri, ex tecnico azzurro, additato da tanti come ‘traditore’ dopo il passaggio alla panchina della Juventus. Sarri è al momento libero da ogni impegno.

#LazioNapoli @sscnapoli non rinnovatelo! È lo stesso che perse con un benevento già retrocesso al san siro, ringraziamolo per la coppa italia, ma dopo un anno non si vede l'ombra di un progetto tecnico e idee di gioco chiare, con turn over e scelte rosa discutibili. #gattusoout pic.twitter.com/Yy65DCXglt — Eugenio (@mille9ventisei) December 20, 2020

Non si può pensare di rinnovare il contratto ad un allenatore che sta rovinando una squadra piena di buoni giocatori. Non riusciamo più a tirare in porta, ma ve le ricordate le partite con Sarri?! #gattusoout — peppe addeo (@peppe_addeo) December 23, 2020

