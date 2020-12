I tifosi della Juventus salvano solo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è l’unico tra i bianconeri a salvarsi dalla prestazione disastrosa contro la Fiorentina.

Una fine di 2020 da dimenticare per la Juventus. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha fatto infuriare i tifosi che si sono scagliati contro la società e l’allenatore. Nel mirino della critica sono finiti anche i senatori dello spogliatoio: Leonardo Bonucci su tutti, colpevole di una prestazione sottotono con la fascia da capitano al braccio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nuovo capitano Juventus, i tifosi invocano Ronaldo

I tifosi bianconeri, dopo l’ultima giornata di campionato, hanno salvato solo Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i supporters bianconeri avrebbero invocato il nome del portoghese come nuovo capitano della formazione piemontese. L’infortunio di Giorgio Chiellini aveva fatto finire la fascia sul braccio di Leonardo Bonucci, ma le cose potrebbero cambiare ad anno nuovo. Infatti, il vero storico capitano della squadra, Chiellini, sembrerebbe essere vicino al ritorno in campo. Il suo rientro dall’infortunio potrebbe esserci già contro l’Udinese il prossimo tre gennaio, anche se solo per qualche minuto. Solo a quel punto la fascia tornerebbe nelle mani del legittimo proprietario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo attaccante in arrivo a Torino