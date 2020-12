Salta Thomas Tuchel dalla panchina del Paris Saint-Germain. L’allenatore sarebbe stato esonerato. Sempre più vicino il nome di Massimiliano Allegri.

Thomas Tuchel via dal Paris Saint-Germain. Nel giorno della vigilia di Natale, salta la panchina del club parigino. Il tecnico tedesco ha abbandonato la panchina dei francesi dopo le ultime settimane burrascose. Una frattura insanabile con lo spogliatoio dopo gli ultimi risultati conseguiti.

Tuchel esonerato, Allegri si avvicina

Thomas Tuchel è stato esonerato. E’ quanto riferito dal giornalista Christian Falk della Bild sul proprio profilo Twitter. L’allenatore del club francese è stato esonerato. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del club parigino. E’ atteso nelle prossime ore una nota ufficiale del club che avrebbe, secondo il giornalista tedesco, sollevato l’allenatore dal proprio incarico.

Si avvicina sempre di più Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Il tecnico livornese è stato accostato con insistenza alla panchina del club di Parigi. Il suo arrivo in Francia, vista la notizia dell’ultim’ora, sembra oramai imminente. Un cambio in panchina che arriva a poche ore dal Natale. Un regalo per chi non riusciva più a digerire il malcontento verso la squadra di Neymar e compagni.

