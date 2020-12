La Serie A tornerà tra dieci giorni ma intanto non tutto è fermo: chi sono gli allenatori che rischiano di rovinarsi le feste

Al panettone ci sono arrivati, ma ora digerirlo è un altro discorso. La Serie A ha raggiunto la pausa natalizia con due soli allenatori esonerati: Iachini, sostituito da Prandelli alla Fiorentina, e Maran che il Genoa ha mandato via per richiamare Ballardini. Nelle prossime settimane però la lista potrebbe allungarsi e ci sono almeno due allenatori che non possono trascorrere in maniera serena le feste. A rischio c’è sicuramente Liverani del Parma: i ducali non vincono da fine novembre e il quint’ultimo posto in classifica fa ‘tremare’ l’allenatore. Un po’ quello che sta succedendo anche al Torino con Giampaolo: il pareggio di Napoli non ha eliminato il rischio esonero. D’Aversa, Nicola e Donadoni i tre allenatori in lista.

Anche Gattuso rischia a Napoli: gli allenatori in bilico

Situazioni difficili come quella che sta vivendo Gattuso al Napoli. Parlare di esonero è decisamente prematuro ma di certo l’allenatore calabrese non sta attraversando un periodo facile. Da più parti si fa il nome di Sarri che, al momento, è uscito dai radar della Fiorentina: il successo contro la Juventus ha permesso a Prandelli di rinsaldare la sua posizione.

Ombra anche su Di Francesco (il Cagliari non vince da inizio novembre) e Mihajlovic (ultimo successo del Bologna datato 29 novembre). Per tutti il panettone è stato servito, ora è meglio digerirlo al più presto…