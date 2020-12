Potrebbe essere Balogun il nuovo attaccante del Milan, i rossoneri hanno puntato il talento dell’Arsenal ma devono battere la concorrenza del Liverpool. Il ragazzo può liberarsi a costo zero.

Non solo rinforzi per gennaio, il Milan pensa anche al futuro e il nome nuovo è quello di Balogun. L’attaccante classe 2001, secondo quanto riferisce il ‘Sun’, non ha intenzione di rinnovare con l’Arsenal. Su di lui hanno subito messo gli occhi diversi club europei, tra i quali i rossoneri e il Liverpool.

Giocatore eclettico, nato negli Stati Uniti d’America, ma comunitario avendo cittadinanza inglese, Balogun può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Veloce, tecnico e bravo sotto porta, è in grado di vestire i panni del centravanti o giocare dietro la punta, da esterno o centrale, nella batteria dei trequartisti. Insomma, un profilo perfetto per il Milan che lo prenderebbe a costo zero per la prossima stagione.

Milan sempre più giovane, assalto al giovane Balogun dell’Arsenal: contratto in scadenza a giugno 2021

L’occasione è di quelle ghiotte perché Balogun ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno, quindi potrebbe firmare, già nei prossimi mesi, per qualsiasi altra squadra. Il principale ostacolo alla corsa sul ragazzo, per il Milan, è però di quelli tosti, vale a dire il Liverpool, che vorrebbe ringiovanire la rosa.

Con l’eventuale tesseramento dello statunitense, ma con cittadinanza inglese, i rossoneri andrebbero a confermare quella linea verde tanto voluta dal fondo Elliott. Maldini e Massara, dopo aver preso tre giocatori fondamentali per Pioli, come Hauge, Saelemaekers e Kalulu, arrivati nelle ultime due sessioni di mercato per poco più di 10 milioni complessivi, adesso si proverà il colpo Balogun.