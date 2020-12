Niente quarantena per Ronaldo in vacanza a Dubai: è polemica

Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta contro la Fiorentina dello scorso 23 dicembre è volato a Dubai e, infatti, è presente alla cerimonia del Globe Soccer Awards.

Il talento portoghese vincerà due premi: miglior giocatore dell’anno e del secolo, intendendo il primo ventennio del terzo millennio. La giuria è qualificata, composta da Conte, Capello, Lippi, Figo, Galliani e Rizzoli ma per Cr7 hanno votato anche i 21 milioni di tifosi nel mondo che si sono espressi attraverso il referendum on-line.

In questi giorni, però, di Cr7 si parla più per altro che per i premi vinti o i record sul campo. Cristiano Ronaldo non essendo positivo o a contatti con positivi, ha potuto viaggiare e al rientro da Dubai non dovrà fare la quarantena di 14 giorni. Seguendo il protocollo, Cr7 si allenerà in regime d’isolamento attivo.

Cristiano Ronaldo pensa già all’Udinese

Domani pomeriggio la Juventus tornerà a lavorare al training center e ci sarà anche Cristiano Ronaldo che oggi, dopo aver ricevuto il premio al Globe Soccer Awards, lascerà Dubai. Non è la prima volta che l’attaccante della Juventus finisce nel mirino della critica per i suoi atteggiamenti sul coronavirus.

A metà ottobre, dopo la sosta delle Nazionali, Cr7 risultò positivo al Covid-19 e, nell’attesa di negativizzarsi, si rese protagonista insieme alla sua famiglia di pensieri contro il meccanismo dei tamponi, che sfociavano nel negazionismo.

Aveva fatto già scalpore una foto pubblicata sui social nei giorni precedenti, che lo ritraeva a pranzo con i suoi compagni in Nazionale senza rispettare le regole del distanziamento.

Cr7 pensa già alla trasferta di Udine con cui domenica prossima la Juventus aprirà il 2021 e, dopo il ko subito contro la Fiorentina, vuole ripartire sulla scia delle impressionanti statistiche ottenute nel 2020.

Nell’Udinese c’è Rodrigo De Paul, uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano di cui si parla anche per le manovre di mercato della Juventus.