Neymar, festa con 500 invitati fino a Capodanno: è polemica in Brasile

Neymar è al centro delle polemiche in Brasile perchè il quotidiano “O Globo” avrebbe svelato una festa con 500 invitati nella sua casa di Rio De Janeiro.

L’equilibrio tra la voglia di godersi i privilegi da ricchi calciatori e le restrizioni per proteggersi dal Covid-19 è complesso e le star frequentemente cadono nelle polemiche.

Cristiano Ronaldo tornerà dalla vacanza a Dubai e non dovrà sottoporsi alla quarantena di 14 giorni, una situazione che ha alimentato le polemiche, vortice in cui è finito anche Neymar. Il quotidiano brasiliano “O Globo” ha svelato una presunta festa iniziata venerdì, nel giorno di Natale, e dovrebbe durare fino al nuovo anno con 500 invitati.

La stanza insonorizzata e gli stratagemmi di Neymar

Neymar per organizzare la festa in una discoteca nella zona di Mangaratiba (a 110 chilometri da Rio De Janeiro) avrebbe fatto realizzare una pista da ballo, un bar e una sala videologiochi.

Secondo quanto raccontano i media brasiliani, Neymar, che è abituato di solito a dribblare gli avversari, si sarebbe attrezzato anche per aggirare le restrizioni anti Covid.

Il talento del Paris Saint Germain, fermo ai box per una distorsione alla caviglia sinistra, avrebbe allestito nel sotterraneo una stanza insonorizzata per fare in modo che i rumori della festa non si sentissero molto lontano ed evitare così problemi con le autorità locali.

Neymar avrebbe anche dato indicazioni ai presenti di non utilizzare i cellulari per evitare la diffusione dei contenuti sui social.

Secondo quanto raccontano i media brasiliani, Neymar avrebbe anche fittato una casa nei pressi della discoteca per la band che sarebbe stata impegnata tutti i giorni della festa.

Gli stratagemmi non hanno retto, in Brasile la polemica ha investito Neymar che ha affrontato il Covid-19 a settembre, al rientro da una vacanza ad Ibiza.