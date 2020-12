Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe partire da una doppia cessione offensiva. Troppo affollamento a qualche malcontento di troppo. Lammers e Papu Gomez verso l’addio?

L’Atalanta è pronta a valutare le prossime strategie di calciomercato in vista dell’imminente sessione di gennaio. Tiene banco il caso Papu Gomez. Il centrocampista argentino valuterà attentamente il suo futuro, ma non è escluso che l’allarme cessione possa rientrare, con l’ex Catania pronto a rintegrarsi totalmente nella rosa atalantina a disposizione di mister Gasperini.

Tuttavia, come sottolineato nei giorni scorsi, l’Inter osserva interessata. Non è escluso che il club nerazzurro possa valutare un possibile affondo sull’argentino già nei prossimi giorni. “Restiamo vigili”: questo il messaggio di Ausilio e Marotta per quel che riguarda il possibile affondo sul Papu.

Calciomercato Atalanta, le cessioni di gennaio: anche Lammers potrebbe dire addio

Non solo il Papu Gomez:come confermato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, il Genoa sarebbe pronto a valutare il possibile affondo su Lammers. L’attaccante olandese potrebbe trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito secco.

Lammers, dal canto suo, potrebbe avvallare la decisine di lasciare Bergamo per 6 mesi con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità in vista della prossima stagione. Gasperini, tuttavia, difficilmente dirà sì alla cessione del talento olandese, il quale potrebbe trovare maggiore spazio nella seconda parte della stagione atalantina.