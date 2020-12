Llorente -Juve: contatto. Nelle prossime ore il possibile affondo

Sulla situazione Llorente-Juve, riporta Sky Sport: “Nei giorni scorsi, il club ha contattato l’agente dello spagnolo”. Ore importanti

Secondo la redazione di Sky Sport, la Juve fa sul serio per Fernando Llorente da diverso tempo, ormai: secondo la ricostruzione fatta, sarebbe dei giorni scorsi una telefonata con il fratello-agente dello spagnolo per sondare la praticabilità della pista.

Llorente non ha mai nascosto che tornare in bianconero sarebbe quanto mai gradito. Il rapporto con Gattuso è, di fatto, fermo ad 11 mesi fa, quando fu accantonato dai piani del nuovo allenatore del Napoli. La presenza di pochi (e non incidenti) minuti contro il Torino non ha cambiato le carte in tavola, con l’entourage dell’attaccante che spinge per la soluzione Torino.

Cosa manca per il passaggio in bianconero

Giusto ribadire che Llorente è la scelta migliore per la Juve non dal punto di vista tecnico né dal punto di vista realizzativo. Fernando, però, conosce l’ambiente e Pirlo, non “infastidirebbe” sua maestà CR7, potrebbe esser funzionale come alternativa a Morata, arriva, di fatto, a costo zero e non minerebbe gli equilibri nello spogliatoio.

Un’operazione che potrebbe chiudersi dopo la SuperCoppa che vedrà contrapporsi Napoli e Juventus il prossimo 20 gennaio. Se, per quella data, la Juventus non avrà ancora chiuso altre piste più economicamente impegnative, allora andrà su Llorente, mentre già si discutere della possibile durata del contratto.