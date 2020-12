Conte fa all-in con Gervinho: o vince o lascia Zhang nei guai

Antonio Conte vuole Gervinho per completare la sua Inter: un altro 33enne, dopo gli over 30 Sanchez, Vidal, Kolarov e Young

In gergo tecnico, si chiama instant-team: ovvero, una squadra creata per vincere subito, pronta ad affrontare la competizione per la quale è stata costruita e raggiungere il traguardo. A guardare l’Inter di Antonio Conte si ha, effettivamente, l’idea di esser in presenza di un instant-team: una rosa che per qualità fisiche, tecniche (in questo caso, forse meno di altre compagini) e soprattutto anagrafiche è chiamata a vincere. Ed a farlo subito.

Se non dovesse vincere quest’anno, Conte si troverebbe a dover giustificare la presenza in organico di gente come Sanchez, Vidal, Kolarov e Young che ballano tra i 32 ed i 35 anni, con contratti da stelle di prima grandezza che pesano sulle casse societarie in modo notevole.

Facile immaginare come il loro rendimento è teso a scadimento: non tutti sono Ibra, per intenderci. Questo significa che senza un ritorno come la vittoria dello scudetto, Zhang si troverebbe a gestire una situazione molto complessa, probabilmente facendo a meno anche di chi l’ha voluta. Perché tutti i calciatori menzionati sono di stretta osservanza del tecnico salentino.

L’affondo per Gervinho nella strategia dell’instant-team

Più che provare, ad esempio, a valorizzare Pinamonti, mister Conte vuole l’ennesimo ultra-trentenne da inserire nella sua collezione. Gervinho, classe ’87, è da tempo nel mirino dell’ex ct che vuole poter affidarsi ad un giocatore che sappia esaltare un principio base del gioco dell’Inter. Quello della ricerca della profondità.

Il calciatore del Parma si sposa perfettamente con Lukaku, a rifletterci: sponda del corazziere belga, parte Gervinho. Semplice. Così come, in un’Inter che abbassa spesso e volentieri il suo baricentro, una bella palla lunga per l’ivoriano è perfetta. Insomma, un’altra carta da instant-team.

Zhang accontenterà il suo tecnico, facendosi carico dell’ennesimo ingaggio di un calciatore avviato verso la fine della carriera ed adatto al solo modo di giocare che vuole Antonio Conte?