Mario Balotelli subito in gol al debutto con il Monza oggi alle ore 16:00. Il club di Adriano Galliani e Berlusconi affronta la Salernitana.

Sembra finito l’incubo di Mario Balotelli. L’attaccante ex Brescia è pronto a rimettersi in gioco ed a tornare a calcare un campo di calcio. Super Mario in campo da titolare con la nuova maglia del Monza Calcio oggi dalle ore 16. Il club di Galliani e Berlusconi è impegnato nella sfida contro la Salernitana all’U-Power Stadium.

Balotelli torna in campo e fa subito gol

Mario torna a giocare. Lo fa con i nuovi compagni di squadra del Monza. Il club è impegnato nella sedicesima giornata di Serie B contro la Salernitana, prima in classifica a quota 31 punti. Il Monza è in scia delle prime della classe, a soli cinque punti dalla testa dell’elenco. Super Mario proverà a trascinare i suoi. Affiancato a Kevin Prince Boateng e a Mota Carvalho, prende il posto da centravanti nel tridente dei padroni di casa. L’ultima gara che aveva visto protagonista il centravanti italiano fu Sassuolo – Brescia dello scorso 9 marzo.

All’ex attaccante di Inter e Milan sono bastati cinque minuti di gioco per andare subito in rete. Primo gol in Serie B al primo pallone toccato. La sua rete ha fatto esultare Galliani in tribuna a pochi minuti dal fischio d’inizio. Secondo le statistiche di Opta, in carriera aveva segnato all’esordio in un nuovo campionato solo in Ligue 1 nel settembre 2016

Monza – Salernitana, le formazioni ufficiali

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.