Rodrigo De Paul è uno degli oggetti del desiderio dei principali club di Serie A per il mercato di gennaio

Dovranno virare altrove le proprie attenzioni tutti i club che a lui avevano pensato. Rodrigo De Paul resterà a Udine fino al termine della stagione. Le parole di Pierpaolo Marino al quotidiano Tuttosport sono chiare e non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni: “Non si muove”. Il dirigente del club friulano blinda il gioiellino argentino specificando che non esiste prezzo semplicemente perché da parte della famiglia Pozzo non c’è alcuna volontà di rinunciare a metà stagione al giocatore più rappresentativo della squadra di Gotti. La situazione potrebbe cambiare solo con un’offerta ritenuta irrinunciabile da parte dell’Udinese. Ma è difficile credere che qualche club nel bel mezzo della pandemia possa decidere di svenarsi per De Paul.

De Paul, l’annuncio a sorpresa

L’argentino resta a Udine, dunque, almeno secondo le intenzioni della sua società. Marino è stato chiaro, il suo messaggio è rivolto a tutte le squadre che avevano già chiesto informazioni. Due i club su De Paul: la Juventus e l’Inter. Vedremo i prossimi sviluppi. La Juve aveva pensato all’ex Valencia per rinforzare il suo pacchetto offensivo con un calciatore duttile in grado di ricoprire più ruoli.

L’Inter è interessata all’argentino dovendo sostituire Eriksen, prossimo all’addio. L’argentino sarebbe il rinforzo perfetto per completare il centrocampo a disposizione di Conte. L’argentino andrebbe ad aggiungere qualità al reparto. Lui, Rodrigo, sarebbe pronto al grande salto, ma a Udine sta bene e rispetta le scelte della sua società. Per questo a gennaio non sarà ceduto. Salvo clamorosi sviluppi.