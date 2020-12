Juventus, 135 milioni in arrivo: c’è l’accordo con Fca

La Juventus annuncia nuovi introiti, ufficializza un nuovo accordo con Fca per le prossime tre stagioni, fino al 2024, che genererà 135 milioni per le casse bianconere.

Fca Italy sarà così ancora lo sponsor della Juventus che l’ha comunicato in una nota specificando che l’intesa prevede un corrispettivo di 45 milioni di euro per ogni stagione sportiva oltre componenti variabili in funzione dei risultati ottenuti sul campo.

Si tratta di un rinnovo, la partnership accompagna la Juventus con il brand Jeep dalla stagione 2012-13 e l’accordo per la sponsorizzazione della maglia gara accompagnerà il club bianconero per altre tre annate. Juventus e Fca sono parti correlate essendo sottoposte al controllo di EXOR N.V..

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

In arrivo la firma sul Decreto per le sponsorizzazioni alle società sportive

Finalmente una buona notizia per il calcio italiano. La circolare del 28 dicembre dell’Agenzia delle Entrate ha messo in ansia i club di serie A sull’applicazione del Decreto Crescita per gli sportivi professionisti fino a quando non ci sarà un Dpcm attuativo.

Oggi il mondo del pallone dovrebbe salutare un funesto 2020 con una buona notizia: è attesa la firma del decreto attuativo del credito d’imposta per gli sponsor delle società sportive.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, largo ai giovani: assalto per Reynolds e Rovella

Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dalla Lega Pro per provare ad attirare nuovi partner e fidelizzare quelli già presenti in un momento storico molto complicato mentre il calcio combatte per sopravvivere alla pandemia, mancano di tempo gli introiti relativi agli stadi visto che si gioca ormai da nove mesi e mezzo a porte chiuse o con pochissimi spettatori.