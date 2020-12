Milan, nuova tegola per Pioli: si ferma anche Saelemaekers

Un altro infortunio si registra in casa Milan, dove si aspetta ancora il rientro di Ibra: stavolta si ferma Saelemaekers.

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato, ed in casa Milan c’è grande fermento per l’anno nuovo. Il ruolo da capolista rappresenta una responsabilità in più per il gruppo di Pioli, chiamato a confermarsi anche alla ripresa del campionato.

La quadra rossonera sta facendo fronte ormai da diverse settimane all’assenza di Zlatan Ibrahimovic, colpito da due infortuni in rapida successione, che l’hanno costretto a restare lontano dai campi per diverso tempo.

Nelle ultime ore, però, è emersa un’ulteriore tegola per il Milan. Giusto in tempo per chiudere il 2020 con una notizia che sicuramente non farà sorridere l’allenatore.

Milan, si ferma anche Saelemaekers

In queste ore, infatti, è emerso un nuovo infortunio in casa rossonera: da Milano, infatti, arriva la notizia dello stop di Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga, infatti, è stato lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Un infortunio per il quale serviranno dei controlli continui, ed una nuova valutazione verrà fatta tra 7-10 giorni. Il 21 ex Anderlecht, dunque, salterà sicuramente le partite in programma il 3 gennaio in casa del Benevento, e il 6 gennaio tra le mura amiche contro la Juventus.

Una tegola che non ci voleva in casa Milan, con Pioli che dovrà ora studiare le contromosse necessarie per ottemperare all’assenza di un giocatore che ha raccolto ben 17 presenze, condite da tra gol e tre assist.