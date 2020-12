Accolto parzialmente il ricorso di Boban: il Milan dovrà pagare al croato 5.375.000 di Euro. La società è pronta a fare ricorso contro la decisione del Tribunale

Come se non bastassero i problemi legati agli infortuni e con il calciomercato che incombe, arriva una grana per il Milan che dovrà pagare a Boban 5.375.000 di Euro. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, ha parzialmente accolto il ricorso del croato contro il licenziamento dei rossoneri.

All’ex dirigente, il Milan dovrà versare 4.125.000 come danno patrimoniale e 1.250.000 come danno riconducibile alla reputazione di colui che ha affiancato, per circa 9 mesi (dal giugno 2019 al marzo 2020), Maldini e Massara. In tutto, la somma è di 5.375.000 di Euro, una cifra importante specialmente in tempi di austerity come questi.

Per il Milan oltre 5 milioni imprevisti da pagare, il Tribunale accoglie la richiesta di Boban

Il Milan non ci sta e per la ‘Rosa’, la società di via Aldo Rossi, ha la ferma intenzione di presentare ricorso in secondo grado. La dirigenza rossonera, ha ribadito “la totale correttezza e legittimità delle proprie decisioni e azioni intraprese” nei confronti di Boban.

Di certo, comunque, una gatta da pelare che potrebbe, in parte, condizionare il mercato del Milan. I 5 e passa milioni, qualora fosse confermata la decisione in primo grado, andrebbero presi da qualche parte e si potrebbe far cassa riducendo il budget per la campagna di rafforzamento di gennaio. Un peccato che una storia d’amore così bella, come quella tra ‘Zorro’ e i rossoneri, costellata di tanti successi sul campo, possa finire in questo modo.