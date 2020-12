Il Milan di Stefano Pioli punta a rinforzarsi già nella finestra invernale di calciomercato. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Khephren Thuram.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per rinforzare la rosa del Milan già nella finestra invernale di calciomercato. Il club rossonero, visti gli ottimi risultati stagionali, cerca nuovi innesti per puntellare e rafforzare la rosa. L’obiettivo è dare, finalmente, continuità al progetto e ritrovare, una volta e per sempre, i vertici del campionato di Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo

Fiondarsi sul mercato già a gennaio per sbaragliare la concorrenza. E’ questa la mission della dirigenza rossonera, alla caccia di rinforzi da regalare a Stefano Pioli. Il club di Milano è deciso a consolidare lo spogliatoio con nuovi arrivi di qualità. La priorità resta la difesa, ma non è da escludere che nuovi arrivi possano giungere anche in altri reparti. In cima alla lista dei desideri, per la linea mediana, c’è il nome di Soumarè del Lille, accostato nelle scorse annate anche al Napoli. Sul taccuino di Maldini e Massara, però, c’è anche un figlio d’arte. Come riporta il portale MilanNews.it, ai rossoneri interesserebbe anche Khepren Thuram del Nizza, figlio di Lilian Thuram. Il classe 2001 che milita in Ligue 1, potrebbe approdare sin da subito in Serie A per crescere ulteriormente al fianco di Bennacer, Kessiè e Tonali.

LEGGI ANCHE >>> Bundesliga: Thuram perde la testa e sputa in faccia ad un avversario