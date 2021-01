Nel penultimo decennio 5 i trofei sollevati da Milan tra Europa e Mondo, ma sono dell’Inter gli ultimi 2 trionfi continentali e internazionali con Champions e Mondiale per club nel 2010

C’erano una volta le italiane che vincevano in Europa e nel Mondo: Milan, Inter e Juventus su tutte, dettavano legge specialmente in Champions. Quella magia del calcio italiano sembra finita con la caduta degli dei rossoneri e l’ultimo colpo di coda nerazzurro targato Mourinho e Benitez, capaci, rispettivamente, di salire sul tetto d’Europa e conquistare il Mondiale per club.

Correva l’anno 2010 quando i nerazzurri guidati dal comandante portoghese portavano il biscione a conquistare un triplete storico con la vittoria di Coppa Italia, Campionato, Champions League (contro il Bayern Monaco nella finale di Madrid). Poi il tecnico spagnolo conquistò Il Mondiale per club, prima dell’esonero. Il tutto, dopo un digiuno durato anni in Europa per l’Inter. L’attesa più lunga, tra le squadre italiane che vantano maggiori titoli, adesso spetta alla Juventus la quale, nonostante le due finali di Berlino e Cardiff, perse contro Barcellona (2015) e Real Madrid (2017), non alza al cielo quella che all’epoca era ancora chiamata Coppa Campioni, dal 1996, a Roma, contro l’Ajax.



Dieci anni di astinenza per le italiane in Europa e nel Mondo: ultimo successo dell’Inter, Milan il più titolato

La compagine a maggiore vocazione europea tra le italiane, è sempre stata quella del Milan. I rossoneri, seppur lontani dalla massima competizione europea da anni, restano la seconda squadra con più successi, 7, dietro solo al Real Madrid che è a 13. Se l’ultimo decennio è stato avaro di soddisfazioni per l’Italia, infatti, a inizio millennio furono proprio i rossoneri a conquistare 2 Champions dalle quali derivano altrettante Supercoppe Europee e 1 Mondiale per club.

Nell’elenco, seguendo le statistiche di ‘numericalcio.it’ ci sono i 7 trionfi raccolti delle squadre di “casa nostra” nelle più importanti competizioni continentali ed internazionali, nel penultimo decennio. Come si può notare, c’è un dominio, tricolore, milanese. Magico il 2003 con ben 3 compagini “nostrane” in semifinale: la Juventus passò il turno con il Real Madrid, mentre il Milan si aggiudicò il derby con l’Inter. Alla fine fu trionfo per i rossoneri nella finale di Manchester. Dopo il triplete dei nerazzurri di Mourinho e la Coppa Intercontinentale del Biscione di Benitez, le italiane non hanno più sollevato al cielo alcun trofeo altr’alpe. 2003 Milan (16) [Champions League]; 2003 Milan (17) [Supercoppa Europea]; 2007 Milan (18) [Champions League], 2007 Milan (19) [Supercoppa Europea], 2007 Milan (20) [Mondiale per club], 2010 Inter (8) [Champions League], 2010 Inter (9) [Mondiale per club].