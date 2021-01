Nella classifica marcatori dell’anno solare di serie A, Cristiano Ronaldo svetta su tutti. Otto gli italiani presenti tra i primi 20

Stratosferico il 2020 di Cristiano Ronaldo, primo nella speciale classifica dei marcatori di serie A dell’anno solare. L’attaccante portoghese della Juventus ha segnato con grande continuità: 12 nella prima parte di questa stagione, 21 nella seconda della scorsa.

Il fenomeno bianconero ha così staccato la concorrenza. Nella classifica dei primi 20 marcatori di serie A dell’anno solare soltanto 8 italiani. Il più prolifico è stato Immobile, autore di 28 marcature. L’attaccante della Lazio però è dietro rispetto a Cristiano Ronaldo, primo con 33 realizzazioni nel 2020. Completa il podio Lukaku, 22 gol.

Serie A, classifica marcatori anno solare 2020: tutti alle spalle di Cristiano Ronaldo

La media di Cristiano Ronaldo è impressionante. L’attaccante della Juventus ha lasciato indietro di 5 gol il più diretto concorrente, Immobile. Equamente distribuite le reti di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese del Milan ha realizzato 10 gol nel campionato in corso e altrettanti da gennaio in poi, quando è ritornato in Italia. Senza l’infortunio che ne ha condizionato il tratto conclusivo del 2020, l’attaccante avrebbe potuto insidiare la terza posizione di Lukaku.

Anche il calciatore belga dell’Inter ha mantenuto lo stesso rendimento: agli 11 gol della prima parte, ne sono seguiti altrettanti nella seconda frazione dell’anno.

Il secondo italiano presente nella graduatoria dei massimi marcatori dell’anno solare di serie A è al quinto posto: si tratta di Francesco Caputo, 6 reti ora e 13 tra gennaio e fine luglio. Un gol più giù c’è Andrea Belotti. Il granata del Toro ha trovato la porta con uguale continuità (9 marcature in entrambe le fette di campionato).

Quagliarella, con 15, fa parte del gruppetto che comprende pure Dzeko, Muriel, Zapata e Joao Pedro. Berardi, l’italoperuviano Lapadula, Insigne e Chiesa sono gli altri rappresentati italiani presenti nella Top20.

Questa la classifica:

Ronaldo 33

Immobile 28

Lukaku 22

Ibrahimovic 20

Caputo 19

Belotti 18

Quagliarella 15

Dzeko 15

Muriel 15

Joao Pedro 15

Zapata 15

Mkhitaryan 13

Berardi 13

Veretout 12

Barrow 12

Simeone 12

Martinez 12

Lapadula 10

Insigne 10

Chiesa 10