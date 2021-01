Lega Serie A, gaffe social: dimenticato un club per gli auguri

Figuraccia sui social per la Lega Serie A: auguri con tutti i club, ma manca la Lazio. Arriva la retromarcia

Brutta figura sui social per la Lega Serie A. Oggi pomeriggio, sui suoi canali social, il campionato italiano ha pubblicato un’immagine con un giocatore per ogni squadra partecipante al torneo, i quali formavano insieme un albero di Natale. “Nuovo anno, nuovo gioco”, era il titolo della stessa, ma spiccava un’assenza: quella della Lazio.

Il club biancoceleste era l’unico a non essere rappresentato, scatenando immediatamente le reazioni sui social. L’agenzia ‘ANSA’ ha riportato che, secondo la Lega, si sarebbe trattato di un “errore tecnico dovuto al photoshop”, al quale si è posto rimedio aggiungendo l’immagine di Immobile come punta dell’albero, in virtù della sua vittoria dell’ultima Scarpa d’Oro.

Pronti per nuove 𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶. ✨

Pronti per nuove 𝘀𝗳𝗶𝗱𝗲. ⚡

Pronti a tornare in 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼. ⚽

Pronti a dare 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼. 💯 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲*. 🤜🏼🤛🏾

#SerieATIM #WeAreCalcio *P.s.: ora ci siamo tutti! 🙏🏻♥️ pic.twitter.com/cQiXGbyGvk — Lega Serie A (@SerieA) January 1, 2021

“Ora ci siamo tutti”, è stato il post di ‘aggiornamento’ per chiudere la vicenda. Con tanto di scuse.