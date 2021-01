Max Allegri aspetta la chiamata giusta: poteva essere il Psg, ma i francesi hanno ufficializzato Pochettino. Quale club punterà su di lui?

Una sorta di quiz per indovinare un futuro: quale sarà la prossima squadra di Max Allegri? L’ex allenatore di Juventus e Milan è fermo da più di un anno e non ha ancora trovato un club. Anzi: non ha voluto trovarlo. Perché di proposte ce ne sono state, ma alcune sono state rifiutate e altre erano fragili. Allegri, che difficilmente riparte in corsa ma che per il Psg avrebbe fatto un eccezione, non vede l’ora di tornare in panchina. I francesi, dopo l’esonero di Tuchel, hanno scelto Pochettino, così la domanda resiste: dove ricomincerà Max? Tante le squadre che potrebbero avere bisogno di un nuovo allenatore nel giro di pochi mesi. Scopriamo quali sono.

Le squadre che possono pensare ad Allegri

All’estero la pista inglese resta sempre prestigiosa e di attualità. Un’opportunità che potrebbe concedergli l’Arsenal, Arteta permettendo. L’allenatore dei Gunners è da diverso tempo in bilico ma resiste. Nei mesi scorsi era emersa anche la suggestiva ipotesi Manchester City prima del rinnovo di Guardiola. Sempre all’estero, una suggestione potrebbe essere il Real Madrid, dato che Zidane non ha mai convinto del tutto da quando è tornato.

Sempre in Premier, si era parlato anche di Chelsea. In Italia la nostalgia potrebbe avvicinare il nome di Allegri a quello della Juventus. Sarebbe un epilogo a sorpresa: via dalla Juve per tornare…alla Juve. Oppure all’Inter. Conte non è così certo, il prossimo anno, di restare sulla panchina dei nerazzurri. Allegri sarebbe il nome giusto per ricominciare. Un allenatore pragmatico capace di valorizzare l’organico.