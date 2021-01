L’attaccante dell’Arsenal, Aubameyang, è stato il protagonista di un video social che sta facendo discutere

Tragedie sfiorate in cambio di notorietà. L’ultimo video social che vede come protagonista l’attaccante dell’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang sta facendo discutere. L’ex esterno del Milan è stato protagonista a sua insaputa di un istante molto pericoloso che non avrà fatto certamente piacere al suo club ma che avrà scosso anche semplici curiosi. Cosa è accaduto? Durante una diretta su Instagram, Willy, ex calciatore dell’Avellino e fratello del più noto Aubameyang, munito di pistola carica, ha premuto il grilletto sparando a pochi passi dalla sua testa. Un modo per ironizzare che ha fatto sorridere poche persone. Anzi, nessuna. Se il suo intento era spaventarle, ci è riuscito.

Aubameyang e il colpo di pistola

La diretta, raccontata dal The Sun, ha l’intento di festeggiare insieme a migliaia di follower il nuovo anno. Già il look lascia perplessi: i due, per scherzare, indossano le bretelle a petto nudo. Poi, all’improvviso, gioco di pisola. Willy, fratello di Emerick, carica la sua e lascia partire un colpo di pistola.

Lo fa ballando euforico per l’anno nuovo appena arrivato. In quel momento erano connessi 5mila e più follower, spettatori di un gesto estremo, gratuito. Da evitare. Non una bella immagine data in pasto ai social. Con un protagonista inatteso: suo fratello, ex Monza e Avellino, sta facendo discutere.