Victor Osimhen è positivo al Coronavirus. L’attaccante della SSC Napoli ha partecipato ad una festa senza mascherina e senza distanziamento.

Sarà ancora out per un bel po’ Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è fermo ai box per un infortunio alla spalla rimediato qualche tempo fa con la Nazionale nigeriana. Dopo aver recuperato la condizione migliore ad Anversa, in Belgio, si è recato a Lagos, nella sua Nigeria per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici e parenti. Proprio lì, però, si è reso protagonista di un comportamento che, di certo, non ha reso felice Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Osimhen positivo al Covid-19: maxi multa

Le immagini di Victor Osimhen intento a ballare ed a lanciare soldi ha lasciato sicuramente di stucco la SSC Napoli. La società partenopea ha intenzione di multare il calciatore vista la positività al Covid-19. A Lagos, Osimhen ha festeggiato il suo compleanno in assenza di alcun tipo di precauzione per evitare il contagio: niente mascherina e niente distanziamento sociale. Anzi. Quello di Victor è stato un party, condito da danze e canzoni, piuttosto affollato. Proprio per questo motivo, la SSC Napoli non ha preso bene il tutto. Secondo quanto riportato dal portale nigeriano scorenigeria.com, la società avrebbe intenzione di multare il calciatore con una sanzione pecuniaria salatissima. De Laurentiis, infatti, avrebbe già pronta un’ammenda da circa 250mila euro. Una cifra altissima per evitare che l’episodio possa ricorrere nuovamente e che scoraggia lo spogliatoio dal compiere azioni simili.

LEGGI ANCHE >>> Osimhen positivo al covid: in Nigeria aveva festeggiato senza regole | VIDEO