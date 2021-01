Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Il club transalpino ha affidato la panchina a Mauricio Pochettino.

Dopo l’addio di Thomas Tuchel alla panchina del Paris Saint-Germain, il club francese si è messo al lavoro per trovare un nuovo allenatore. Nel mirino del club sembrava esserci anche il nome di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, ma alla fine la scelta è stata un’altra. La panchina del club di Ligue 1 verrà affidata a Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham.

Pochettino al Paris Saint-Germain

E’ Mauricio Pochettino il nuovo tecnico del PSG. Il club francese ha ufficializzato il suo arrivo tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri canali: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la nomina di Mauricio Pochettino come allenatore della sua squadra professionistica. L’allenatore argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, più un anno facoltativo, con il club della capitale”.

Il neo tecnico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da parigino ai canali ufficiali del club: “Sono estremamente felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Ringrazio i dirigenti del Club per la fiducia che ripongono in me. Come sapete, questo club ha sempre tenuto un posto speciale nel mio cuore. Ne ho ricordi meravigliosi, soprattutto dell’atmosfera unica del Parc des Princes. Oggi ritorno al Club con molta ambizione e umiltà, ma anche molto desideroso di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo. Questa squadra ha un potenziale fantastico e farò di tutto con il mio staff per ottimizzare i risultati del Paris Saint-Germain in tutte le competizioni. Faremo anche del nostro meglio per dare alla nostra squadra quell’identità di gioco combattiva e offensiva che i tifosi parigini hanno sempre amato. “