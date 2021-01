Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha svelato la strategia di mercato.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del fischio d’inizio di Inter – Crotone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro si è lasciato andare alle domande dell’emittente satellitare. Incalzato sull’imminente calciomercato inverale, Marotta ha svelato le strategie future del club di Milano: la politica nerazzurra è investire poco.

Marotta sul calciomercato Inter

Marotta ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter. Ai nerazzurri sono stati accostati diversi nomi altisonanti, ma nei piani del club c’è un’altra strategia: “Abbiamo delineato già le linee guida sul mercato. Non ci consentiranno di fare grossi investimenti a causa dei mancati introiti causa Covid. Non solo l’Inter, anche altre società non faranno grandi operazioni a causa del momento economico”. Poi smentisce i rumors sulla cessione del club: “Ieri c’è stato un comunicato molto esplicito del presidente. Lui ha smentito la cessione del pacchetto di maggioranza. Questo è un momento di contrazione economica a livello mondiale. La prima situazione che va rivista è quella dei costi. La prima voce è quella relativa al costo del lavoro”.

