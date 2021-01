Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha risposto così a chi chiedeva di possibili ritorni in bianconero, tenendo aperta la porta Pogba.

Parole interessanti quelle rilasciate dal Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, a DAZN.

Durante i minuti precedenti all’inizio della sfida con l’Udinese Paratici si è fermato a parlare con i giornalisti di vari argomenti relativi la squadra. Dopo aver discusso di Rabiot e della necessità di concentrarsi sul campo, non è comunque mancata la domanda sul mercato.

Paratici chiama un attaccante e un centrocampista

In particolare i giornalisti di DAZN hanno chiesto riguardo la possibilità di ritorni in bianconero. Non è un mistero il fatto che la Juve stia cercando una quarta punta da affiancare a Dybala, Morata e CR7, per questo motivo nella lista dei sospettati era entrato Fernando Llorente, attualmente di proprietà del Napoli. Il pensiero vola però velocemente ad un ritorno di lusso, Paul Pogba.

Paratici ha detto di essere contento della rosa, ma successivamente non si è trattenuto e ha aggiunto:“Ritorni? Noi vogliamo bene a chi è stato qui e ci ha dato tanto…”