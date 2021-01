Marika Fruscio, compleanno senza veli: “Ho vissuto in un mondo diverso”

Marika Fruscio torna a far parlare di sé. Sui social spunta uno scatto bollente, ed anche un messaggio misterioso.

Ci sono bellezze iconiche nell’immaginario collettivo, quelle che nel corso degli anni ci hanno consegnato immagini emozionanti, scatti bollenti in grado di imprimersi subito nell’immaginario collettivo.

Marika Fruscio negli ultimi anni ha incantato i tifosi di tutta Italia, presente nel mondo del calcio ormai da diversi anni. Storica tifosa del Napoli, la bella soubrette non ha mai deluso le aspettative dei suoi fans sparsi in tutto lo stivale.

Nonostante la fede dichiarata per il Napoli, la 41enne nativa di Agrate Brianza è apprezzata in ogni angolo del Belpaese. Le sue competenze, ma soprattutto la spontaneità che l’ha contraddistinta sul piccolo schermo.

Ovviamente, inutile girarci intorno, anche la sua presenza ha da sempre catturato l’attenzione dei tifosi. La Fruscio è nota anche per le promesse (mantenute, va detto) fatte ai tifosi del Napoli. Come quella di spogliarsi in caso di vittoria degli azzurri in Coppa Italia.

Correva l’anno 2012, la squadra partenopea vinse la Coppa e, dunque, detto fatto: Marika si concesse in diretta tv, non in un nudo integrale, ma regalando al tempo stesso attimi emozionanti per tutti i telespettatori dell’emittente dove presenziava.

Marika Fruscio esplosiva e senza veli sui socialù

La bella modella continua a seguire il calcio. Sono passati ormai 8 anni da quella promessa mantenuta, ma Marika continua ad attirare grande attenzione su di sé.

Proprio oggi, tra l’altro, la Fruscio festeggia le sue 42 primavere. I tifosi non aspettavano altro per farle gli auguri attraverso i social, ed anche lei sembra pronta ad abbracciare l’avanzare dell’età.

E domani sono 42!!! 🍾🥂🎂🍰

Auguri a me che ho vissuto negli anni più belli in un mondo diverso…. pic.twitter.com/sosIwNvzwH — Marika Fruscio (@marikafruscio10) January 2, 2021

“E domani sono 42! Auguri a me che ho vissuto negli anni più belli in un mondo diverso….”, le parole di Marika pubblicate ieri attraverso il proprio account Twitter. Qual è questo mondo diverso? Un modo, forse, che Marika ha usato per ricordare i tempi andati.